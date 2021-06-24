لبنان

عون يريد سحب التكليف من الحريري؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-06-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-836243-637601216919781083.jpg
Doc-P-836243-637601216919781083.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

نفي مصادر مقربة من القصر  الجمهوري الكلام "عن ان رئيس الجمهورية في صدد البحث عن الية دستورية لسحب التكليف من الرئيس الحريري"، لم ينجح في التغطية على حقيقة ان هذا الكلام مصدره الاساسي مصادر في "التيار الوطني الحر" دأبت منذ فترة على تسويقه اعلاميا بصيغة "مصادر مطلعة".

 

وبات واضحا ان هذا الكلام ليس "من نسج الخيال"، كما قالت مصادر مقربة من بعبدا ، بل من "صنع" حلقة" التيار "للزكزكة بالرئيس المكلف والاستخدام الشعبي رغم علم هؤلاء ان  الدستور واضح جيدا ولا اسس دستورية لسحب التكليف.

 

وكان هذا الموضوع من ضمن محاور حديث تلفزيوني اجرته قناة الجديد مع عضو " لبنان القوي" النائب جورج عطالله قبل يومين وقال فيه "نحن في جو ان الرئيس عون يدرس خيارات محددة تتجاوز كلمة أو رسالة للمجلس النيابي أو رسالة متلفزة، وما سيقوم به سيكون له مفعول تنفيذي يؤدي لإعادة خلط الأوراق لتسريع تشكيل الحكومة، ويؤدي لحلول جذرية. التوقيت عند الرئيس ولكن ليس ببعيد".

 

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:07 | 2021-06-24
06:00 | 2021-06-24
05:51 | 2021-06-24
05:47 | 2021-06-24
05:25 | 2021-06-24
05:24 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website