عون يريد سحب التكليف من الحريري؟

نفي مصادر مقربة من القصر الجمهوري الكلام "عن ان رئيس الجمهورية في صدد البحث عن الية دستورية لسحب التكليف من الرئيس الحريري"، لم ينجح في التغطية على حقيقة ان هذا الكلام مصدره الاساسي مصادر في "التيار الوطني الحر" دأبت منذ فترة على تسويقه اعلاميا بصيغة "مصادر مطلعة".

وبات واضحا ان هذا الكلام ليس "من نسج الخيال"، كما قالت مصادر مقربة من بعبدا ، بل من "صنع" حلقة" التيار "للزكزكة بالرئيس المكلف والاستخدام الشعبي رغم علم هؤلاء ان الدستور واضح جيدا ولا اسس دستورية لسحب التكليف.

وكان هذا الموضوع من ضمن محاور حديث تلفزيوني اجرته قناة الجديد مع عضو " لبنان القوي" النائب جورج عطالله قبل يومين وقال فيه "نحن في جو ان الرئيس عون يدرس خيارات محددة تتجاوز كلمة أو رسالة للمجلس النيابي أو رسالة متلفزة، وما سيقوم به سيكون له مفعول تنفيذي يؤدي لإعادة خلط الأوراق لتسريع تشكيل الحكومة، ويؤدي لحلول جذرية. التوقيت عند الرئيس ولكن ليس ببعيد".