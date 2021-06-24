توقيف 10 أشخاص في جرود عرسال لتهريب الغاز باتجاه سوريا

اوقفت دورية من وحدات الجيش ليل أمس الأربعاء في جرود عرسال مجموعة من الأشخاص كانت تقوم بتهريب كميات كبيرة من الغاز باتجاه سوريا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتمّ توقيف 10 اشخاص وضبط 3 سيارات من نوع بيك آب وحوالى 150 قنينة غاز ومواد مهربة، وقد اطلق الجيش النار بهدف إيقاف المهربين.