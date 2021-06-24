إلقاء قنابل "مولوتوف" على وزارة الطاقة

أقدم مجهول ليلاً على إلقاء قنابل "مولوتوف" باتجاه وزارة الطاقة وفر إلى جهة مجهولة، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".

واقتصرت الأضرار على الماديات.