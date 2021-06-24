لبنان

إلقاء قنابل "مولوتوف" على وزارة الطاقة

Lebanon 24
24-06-2021 | 09:08
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أقدم مجهول ليلاً على إلقاء قنابل "مولوتوف" باتجاه وزارة الطاقة وفر إلى جهة مجهولة، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24". 
 
واقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 
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