رفع الدعم يسبق البطاقة التمويلية واقتراح فذّ من باسيل: موّلوها من حسابات المودعين

فاقعة أضحت مسرحية البطاقة التمويليّة، كلامهم عن عدم رفع الدعم قبل إقرار البطاقة، تكذّبه يوميًّا أسعار السلع وارتفاعها الدراماتيكي، لعل بلوغ سعر كيلو البن عتبة الـ 100 ألف ليرة، والتلويح برفع الدعم عن المحروقات، أبرز دليل. واضحٌ أنّ قرار رفع الدعم دخل حيّز التنفيذ، بالمقابل تُركت العائلات المعوّزة تتدبّر أمرها، من دون أيّ شبكة أمان تقيها شبح الجوع، والمرض كذلك بعدما باتت مكشوفة صحيًّا.

الحكومة المستقيلة من مهام تصريف الأعمال ماطلت سبعة أشهر، قبل أن ترسل مشروع البطاقة إلى المجلس النيابي، وعندما فعلتها، وصل مشروعها ناقصًا مشوّهًا، وخاليًا من تحديد مصادر تمويل البطاقة، بحيث اقترحت فتح اعتماد إضافي استثنائي في موازنة لم تقر بعد، بقيمة 1.235 مليار دولار. ألقت بمهمة البحث عن الأموال على عاتق المجلس النيابي. الأخير ليس أفضل حالًا، يدرك أعضاء اللجان النيابية أنّ تمويل البطاقة دونه صعوبات، وهناك طريقان، كلاهما مقفل. الأول، الإحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، أي ما تبقى من أموال المودعين، وهو طرح يرفضه حاكم المركزي وكتل برلمانية. الثاني، من خلال مصادر خارجية، وهو أمر غير متاح. أمّا قرض البنك الدولي، المخصّص لدعم شبكة الأمان الاجتماعي بقيمة 246 مليون دولار، فعدا عن أنّه ديون إضافية، لا يغطّي بأحسن الأحوال أكثر من 170 ألف أسرة، في وقت يبلغ عدد الأسر المحتاجة 750 ألف أسرة بحسب تقديرات الحكومة، علمًا أنّ العدد مرشّح للإرتفاع بعد رفع الدعم، بحيث سينضم معظم الموظفين إلى دائرة الأسر غير المقتدرة.