لبنان

الجميل ناشد المسؤولين الألمان بلورة برنامج انقاذي للبنان

Lebanon 24
24-06-2021 | 03:22
A-
A+
Doc-P-836275-637601270794242621.jpg
Doc-P-836275-637601270794242621.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرى الرئيس أمين الجميل محادثات مع المسؤولين الالمان تمحورت حول بلورة مبادرات آنية وطويلة الامد المانية واوربية، تحاكي الوضعين الاقتصادي والانساني في لبنان، وتستهدف اعادة بناء المؤسسات على اساس الاصلاح المستدام.

وكان الجميل التقى رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، رئيس مقاطعة North Rhine-Westphalia Armin Lashet المرشح لمنصب مستشار المانيا خلفا للمستشارة المنتهية ولايتها انغيلا مركل، في ضوء الانتخابات العامة في ايلول المقبل.

تناول البحث مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الايراني، حيث شدد الجميل على "أهمية معالجة المخاطر الناتجة عن تزايد النفوذ الايراني في المنطقة عبر الاذرع التي تدعمها طهران في بعض الدول، والتي كان نصيب لبنان منها عزله عن محيطه العربي"، وناشد مضيفه "العمل من خلال النفوذ الالماني داخل الاتحاد الاوروبي، على بلورة برنامج انقاذي يستهدف انتشال لبنان من المخاطر المتعددة الوجوه التي يرزح تحتها، وبخاصة الازمة الانسانية التي تعصف باللبنانيين".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:30 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:00 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:46 | 2021-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:07 | 2021-06-24
06:00 | 2021-06-24
05:51 | 2021-06-24
05:47 | 2021-06-24
05:25 | 2021-06-24
05:24 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website