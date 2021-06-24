الجميل ناشد المسؤولين الألمان بلورة برنامج انقاذي للبنان

أجرى الرئيس أمين الجميل محادثات مع المسؤولين الالمان تمحورت حول بلورة مبادرات آنية وطويلة الامد المانية واوربية، تحاكي الوضعين الاقتصادي والانساني في لبنان، وتستهدف اعادة بناء المؤسسات على اساس الاصلاح المستدام.وكان الجميل التقى رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، رئيس مقاطعة North Rhine-Westphalia Armin Lashet المرشح لمنصب مستشار المانيا خلفا للمستشارة المنتهية ولايتها انغيلا مركل، في ضوء الانتخابات العامة في ايلول المقبل.تناول البحث مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي الايراني، حيث شدد الجميل على "أهمية معالجة المخاطر الناتجة عن تزايد النفوذ الايراني في المنطقة عبر الاذرع التي تدعمها طهران في بعض الدول، والتي كان نصيب لبنان منها عزله عن محيطه العربي"، وناشد مضيفه "العمل من خلال النفوذ الالماني داخل الاتحاد الاوروبي، على بلورة برنامج انقاذي يستهدف انتشال لبنان من المخاطر المتعددة الوجوه التي يرزح تحتها، وبخاصة الازمة الانسانية التي تعصف باللبنانيين".