لبنان

درويش: انهيار واحباط.. ماذا ننتظر؟

Lebanon 24
24-06-2021 | 04:15
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غرّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر" قائلا: ‏"اللبناني متروك لمصيره، اسعار المواد الغذائية جنونية ان وجدت، الدواء مقطوع، الفيول بالقطارة،الدولار مفقود،الناس اختنقت والحكومة في ثبات المصالح الضيقة، انهيار واحباط في كل كيان البلاد، ماذا ننتظر؟"

 
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