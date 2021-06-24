درويش: انهيار واحباط.. ماذا ننتظر؟

غرّد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب علي درويش عبر حسابه على "تويتر" قائلا: ‏"اللبناني متروك لمصيره، اسعار المواد الغذائية جنونية ان وجدت، الدواء مقطوع، الفيول بالقطارة،الدولار مفقود،الناس اختنقت والحكومة في ثبات المصالح الضيقة، انهيار واحباط في كل كيان البلاد، ماذا ننتظر؟"

اللبناني متروك لمصيره..

اسعار المواد الغذائية جنونية ان وجدت،

الدواء مقطوع،

الفيول بالقطارة،

الدولار مفقود،

الناس اختنقت والحكومة في ثبات المصالح الضيقة!

انهيار واحباط في كل كيان البلاد، ماذا ننتظر؟ — MP Ali Darwish (@alidarwish72) June 24, 2021