لبنان

"فورين بوليسي" تروي القصة الكاملة لفشل المبادرة الفرنسية: ماكرون دمّرها بيديه

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-06-2021 | 07:00
A-
A+
Doc-P-836296-637601321763717192.jpg
Doc-P-836296-637601321763717192.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية تقريراً يحمّل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "جزءاً" من مسؤولية "فشل لبنان"، مشيرةً إلى أنّ الخطة التي وضعتها باريس لإنقاذ البلاد سارت على نحو خاطئ منذ البداية.

وتقول المجلة إنّ شيئاً لم يتحقق بعد مرور عام تقريباً إلى زيارة ماكرون إلى لبنان وإطلاق مبادرته، كاتبةً: "ساهم تدخّل إيران والصدام مع الولايات المتحدة حول كيفية التعاطي مع "حزب الله" في سقوط المبادرة الفرنسية مبكراً". وتضيف "فورين بوليسي": "إلاّ أنّ المشكلة الأساسية تمحورت حول استناد نجاح الخطة الفرنسية إلى الطبقة السياسية نفسها، المتهمة في المقام الأول بالوقوف وراء الكوارث التي تتكشف في البلاد". وتتابع: "من المؤكد أنّ رفضهم (السياسيون) الشروع بإجراء إصلاحات يشكّل سبب الانهيار الخطة الفرنسية الأساسي"، معتبرةً أنّ إحجام فرنسا عن فرض عقوبات قاسية على المسؤولين السياسيين دمّر المبادرة "في نهاية المطاف". 

وإذ تذكّر المجلة بخطاب ماكرون الذي قال مطلع الشهر الجاري إنّه يعمل مع "شركاء دوليين لإنشاء آلية مالية تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسية"، تنقل عن مصدر ديبلوماسي فرنسي تساؤله: "ما الذي يتعين علينا فعله؟ أنترك الشعب يموت لأنّ ساستهم غير مبالين مطلقاً؟". ويضيف: "لا يمكننا ترك الشعب يتحمّل كلفة الأزمات كاملة. لا يمكننا القيام بذلك".

المصدر الذي تحدّث عن المساعدات الفرنسية، أكّد أنّ قيوداً تحكم السياسة الفرنسية، محملاً الشعب اللبناني مسؤولية التغيير الحكومي. ويقول المصدر: "يريدنا اللبنانيون أن نحل مشاكلهم، لكن يتعيّن عليهم الدفاع عن أنفسهم أيضاً"، مكرّراً بذلك موقف وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الذي قال في تموز الفائت "ساعدوا أنفسكم لكي نساعدكم".

لبنان

صحافة أجنبية

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:05 | 2021-06-24
10:56 | 2021-06-24
10:50 | 2021-06-24
10:41 | 2021-06-24
10:25 | 2021-06-24
09:46 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website