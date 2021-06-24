جنبلاط يكشف أسباب رفض التسوية ولهجة المزايدات الحالية

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر قائلا: "لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب حكومة تعتمد سياسة الاصلاح. ان ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل .اعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة".



وقال جنبلاط في تغريدة ثانية: "وبالمناسبة فان احد اسباب رفض التسوية ولهجة المزايدات الحالية من كل مكان هو في ان الفرقاء الكبار يفكرون بالانتخابات للعودة الى نفس الاسطوانة في التأليف والتشكيل".

وأضاف: "ها هو الاتحاد الاوروبي يدرس منح اللاجئين السوريين ٥،٧ مليار دولار وكان يمكن الاستفادة من دعمه لكن الفرقاء الرئيسين في لبنان حرف لا يقرأ واذا بهمة جوزيف بوريل تفشل وتضيع في ازقة المصالح الشخصية والحسابات الخاطئة".

لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب الحكومة تعتمد سياسة الاصلاح.ان ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل .اعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الاجرة pic.twitter.com/CAQ0WWonOF — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 24, 2021

وأضاف في تغريدة ثانية: "وبالمناسبة فان احد اسباب رفض التسوية ولهجة المزايدات الحالية من كل مكان هو في ان الفرقاء الكبار يفكرون بالانتخابات للعودة الى نفس الاسطوانة في التأليف والتشكيل ."