جنبلاط يكشف أسباب رفض التسوية ولهجة المزايدات الحالية

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر قائلا: "لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب حكومة تعتمد سياسة الاصلاح. ان ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل .اعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة".
لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب الحكومة تعتمد سياسة الاصلاح.ان ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل .اعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الاجرة pic.twitter.com/CAQ0WWonOF
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 24, 2021
لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب الحكومة تعتمد سياسة الاصلاح.ان ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل .اعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الاجرة pic.twitter.com/CAQ0WWonOF
وأضاف في تغريدة ثانية: "وبالمناسبة فان احد اسباب رفض التسوية ولهجة المزايدات الحالية من كل مكان هو في ان الفرقاء الكبار يفكرون بالانتخابات للعودة الى نفس الاسطوانة في التأليف والتشكيل ."
وبالمناسبة فان احد اسباب رفض التسوية ولهجة المزايدات الحالية من كل مكان هو في ان الفرقاء الكبار يفكرون بالانتخابات للعودة الى نفس الاسطوانة في التأليف والتشكيل . pic.twitter.com/SgdacCvDyK
— Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) June 24, 2021
وبالمناسبة فان احد اسباب رفض التسوية ولهجة المزايدات الحالية من كل مكان هو في ان الفرقاء الكبار يفكرون بالانتخابات للعودة الى نفس الاسطوانة في التأليف والتشكيل . pic.twitter.com/SgdacCvDyK