لبنان

جنبلاط يكشف أسباب رفض التسوية ولهجة المزايدات الحالية

Lebanon 24
24-06-2021 | 05:00
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غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر قائلا: "لا قيمة للبطاقة التمويلية اذا كانت بدون التنسيق مع البنك الدولي وبغياب حكومة تعتمد سياسة الاصلاح. ان ما يناقشه النواب هو بطاقة انتخابية دون معرفة مصادر التمويل .اعادة النظر بلائحة المواد المدعومة التي تشمل السيجار مثلا ورفع الدعم عن البنزين وحصره بسيارات الأجرة".

وقال جنبلاط في تغريدة ثانية: "وبالمناسبة فان احد اسباب رفض التسوية ولهجة المزايدات الحالية من كل مكان هو في ان الفرقاء الكبار يفكرون بالانتخابات للعودة الى نفس الاسطوانة في التأليف والتشكيل".
 
وأضاف: "ها هو الاتحاد الاوروبي يدرس منح اللاجئين السوريين ٥،٧ مليار  دولار وكان يمكن الاستفادة من دعمه لكن الفرقاء الرئيسين في لبنان حرف لا يقرأ واذا بهمة جوزيف بوريل تفشل وتضيع في ازقة المصالح الشخصية والحسابات الخاطئة".

 

 

وأضاف في تغريدة ثانية: "وبالمناسبة فان احد اسباب رفض التسوية ولهجة المزايدات الحالية من كل مكان هو في ان الفرقاء الكبار يفكرون بالانتخابات للعودة الى نفس الاسطوانة في التأليف والتشكيل ."

 
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