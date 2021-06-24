جعجع بحث وسفير رومانيا في التطورات السياسية.. ووفد "قواتي" التقى عثمان

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير رومانيا في لبنان رادو ماردار في زيارة تعارف، يرافقه نائب السفير ادريان لارجانو، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان. وقد بحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.

كما زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية"، موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان وضم الوفد النائبين انطوان حبشي وسيزار المعلوف، الوزير السابق ملحم رياشي ومسؤول العلاقات مع الأجهزة الأمنية عماد خوري، وتأتي الزيارة في اطار الجولات على المرجعيات الامنية.