لبنان

جعجع بحث وسفير رومانيا في التطورات السياسية.. ووفد "قواتي" التقى عثمان

Lebanon 24
24-06-2021 | 08:25
A-
A+
Doc-P-836314-637601343176535514.jpeg
Doc-P-836314-637601343176535514.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير رومانيا في لبنان رادو ماردار في زيارة تعارف، يرافقه نائب السفير ادريان لارجانو، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان. وقد بحث المجتمعون في آخر التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.
 
كما زار وفد من تكتل "الجمهورية القوية"، موفدا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان  وضم الوفد النائبين انطوان حبشي وسيزار المعلوف، الوزير السابق ملحم رياشي ومسؤول العلاقات مع الأجهزة الأمنية عماد خوري، وتأتي الزيارة في اطار الجولات على المرجعيات الامنية.
 

حبشي بعد انتهاء اللقاء اشار الى ان هذه الزيارة تأتي في اطار التشاور لمعرفة الصعوبات التي تواجهها قوى الامن ولايجاد بعض الحلول او كيفية المساعدة لأن فعلياً وفي هذا الظرف الذي نمر به المؤسسات الامنية هي الضامن الفعلي في لبنان لبقاء الدولة ولقيامها وتخفيف الوطأة عن المواطنين وضبط كل ما يحصل على المستوى الامني وتحديدا الوضع الاجتماعي الاقتصادي. 

هذا وتم تقديم كتاب" صفحات من تاريخ قوى الامن الداخلي لكل من الوفد"
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:05 | 2021-06-24
10:56 | 2021-06-24
10:50 | 2021-06-24
10:41 | 2021-06-24
10:25 | 2021-06-24
09:46 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website