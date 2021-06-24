لبنان

عون اتصل بدياب: إجراءات عمليّة استثنائية للحدّ من تمدد أزمة المحروقات

Lebanon 24
24-06-2021 | 12:24
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أعلنت رئاسة الجمهورية عبر "تويتر"، أن إجتماع بعبدا درس اقتراحات لمعالجة أزمة المحروقات وتفادي حصول اي مضاعفات سلبيّة تنعكس على الإستقرار الأمني والمعيشي في البلاد.
 
وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية ميشال عون اتصل برئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب، وتداول معه في النقاط المطروحة لمعالجة أزمة المحروقات. وتقرّر اتخاذ إجراءات عملية استثنائية لتمكين مصرف لبنان من القيام بالترتيبات اللازمة للحدّ من تمدد الأزمة بانتظار التشريعات التي تُدرس في مجلس النواب لتوفير الحلول الشاملة للدعم.
 
وكان ترأس عون اجتماعاً صباح اليوم، ضمّ وزير المال غازي وزني ووزير الطاقة ريمون غجر وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة للبحث في موضوع الدعم على المحروقات.
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