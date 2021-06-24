لبنان

عويدات يباشر التحقيق بجرم الاثراء غير المشروع

Lebanon 24
24-06-2021 | 05:51
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أعلنت النيابة العامة اللبنانية أن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات فتح تحقيقا اوليا ضد كل من يظهره التحقيق من الموظفين الحاليين او السابقين الذين حولوا مبالغ مالية الى خارج لبنان بجرم الاثراء غير المشروع.
 
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الاثراء غير المشروع

غسان عويدات

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