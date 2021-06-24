نقابة المستشفيات: تدبير مصرف لبنان يقطع عن الموظفين لقمة عيشهم

صدر عن نقابة المستشفيات في لبنان البيان التالي:

يمتنع بعض المصارف عن تسديد اجور موظفي المستشفيات ويطلب من المستشفى تسليمه قيمة الاجور نقداً حتى يعود بدوره ويسلمه للموظفين رغم ان المستشفى يملك حسابا دائناً في المصرف، وفي هذا الحساب اموال تفوق قيمة الأجور.إن هذا الأمر مستغرب جدا وبالتالي فهو مرفوض نهائياً سيما وإن المستشفيات تقبض مستحقاتها بموجب حوالات او شيكات مصرفية ومقبوضاتها النقدية قليلة، ولا يمكن للمصرف حجبها بهذا الشكل السافر عن الموظفين الذين وطنّت المستشفى اجورهم فيه.إن هذا التدبير يقطع عن الموظفين العاملين في المستشفيات لقمة عيشهم ونطلب من حاكم مصرف لبنان التدخل فورا لدى المصارف المعنية كي تتراجع عنه والا سيكون للمستشفيات موقف من المصارف وموظفيها والتي تتخذ مثل هذا الاجراء، والبادىء اظلم.