لبنان

وفد "حزب الله" عرض مع الطاشناق سبل انقاذ البلد من ازمته

Lebanon 24
24-06-2021 | 07:17
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زار وفد من المجلس السياسي ل"حزب الله" ضم النائب امين شري، والوزير السابق محمود قماطي، محمد الخنسا، علي ضاهر، مقر حزب الطاشناق في برج حمود، حيث كان في استقبالهم الامين العام للحزب النائب هاكوب بقرادونيان، وعضوا اللجنة المركزية للحزب الوزير السابق افيديس غيدانيان وباروير دير غوكاسيان.

وهنأ الوفد اللجنة المركزية الجديدة للحزب وتمنى لها التوفيق، وتم التطرق الى آخر المستجدات على الساحة الداخلية من سياسية واقتصادية. كما تم التشديد على "ضرورة تشكيل حكومة في اسرع وقت ممكن وإنقاذ البلد من الازمة الراهنة، والعمل على تأمين المقومات الحياتية الاساسية للمواطن اللبناني".
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