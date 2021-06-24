الحريري تفقدت مرفأ صيدا الجديد: لإستكماله وتفعيله دعماً لإقتصاد المدينة

تفقدت النائب بهية الحريري صباح الخميس مرفأ صيدا الجديد برفقة رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي ومدير عام النقل البري والبحري الدكتور احمد تامر ورئيس مصلحة استثمار مرفأ صيدا رائف فواز ورئيسة المرفأ ميريام سليمان.

استهلت الحريري الزيارة بجولة برفقة السعودي وتامر وفواز والحضور على بعض اقسام المبنى الاداري الرئيسي قبل ان تعقد اجتماعا مشتركاً معهم بحضور اسرة المرفأ وممثلين عن الوكالات البحرية.

وقالت الحريري: "ما نحاول القيام به هو تسهيل العمل قدر الإمكان ليقوم الجميع بمهامه على اكمل وجه، نريد استكمال هذا المرفق الحيوي الأساسي والهام وتفعيله وان يقوم بوظيفته ودوره كاملين بما ينعكس ايجابا ودعما اقتصاد المدينة وكل من يعمل بالقطاعات المرفأية".

وتابعت: "طبعا المرفأ الجديد لم ينجز في قسم كبير منه، وهناك خطوات تالية يجب ان نتساعد فيها من اجل وضع مخطط كامل للمرفأ ووظيفته التي لن تقتصر بطبيعة الحال على الشحن والخردة ، بل هناك وظائف عدة يستطيع ان يقوم بها لكن هذا يحتاج تعاون الجميع".

من جهته اكد المهندس السعودي على حرص البلدية واصرارها على استكمال مرفأ صيدا الجديد، وعدم التباطؤ فيه رغم ان امكانيات الدولة ضيئلة جدا ، وقال ان هناك طرقاً يمكن استكماله بها مثل الـBOT، ومجددا التعهد بأن المرفأ الجديد سيستكمل ويأخذ دوره كاملاً . وحيا السعودي جهود المديرية العامة للنقل ورئاسة مصلحة الاستثمار ودور القوى الأمنية التي تشرف على المرفأ في انتظام عمله وحفظ امنه رغم قلة الامكانيات البشرية والتجهيزية.