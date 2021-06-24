توقيف تجار مخدرات في الروضة.. وهذه كمية الكبتاغون التي كانت بحوزتهم!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 24 / 6 / 2021، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الروضة – البقاع الغربي كلاً من: (ع.ك) و(خ.ك) و(أ.أ) جميعهم من التابعية السورية، لإقدامهم على الإتجار بالمخدرات وترويجها، وضبطت بحوزتهم 6000 حبة كبتاغون وكمية من حشيشة الكيف. ‏سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.‏