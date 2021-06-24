لبنان

المفتي زكريا: لا تقتلوا عكار مرتين

Lebanon 24
24-06-2021 | 08:14
A-
A+
Doc-P-836362-637601445869251595.jpg
Doc-P-836362-637601445869251595.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن سماحة المفتي الشيخ زيد بكار زكريا البيان التالي:
أمام الواقع المعيشي السيء والواقع الاقتصادي المأساوي وأمام استمرار أزمة التهريب الضاغط انتشرت ظاهرتان:
الأولى: قطع الطرقات.
الثانية: إيقاف سيارات وآليات من طرف الثوار بحجة إيقاف التهريب.
وهذه الظواهر لم تكن ولن تكون مجدية وإثمهما أكبر من نفعهما.
لذلك اتقوا الله في الناس وفي الضعفاء وفي المحتاجين، وإذا أردتم التضييق فضيقوا واقطعوا طرقات من جوعكم من المسؤولين الكبار وحاصروا قصورهم ومؤسساتهم.
وإذا أردتم منع التهريب فامنعوا التهريب على الحدود، وهنا لا بد من مناشدة قيادة الجيش بضبط الحدود والضرب بيد من حديد وإيقاف هذه التهريبات التي أرهقت الخزينة والبلاد والعباد ولم يستفد منها إلا كبار التجار والمسؤولين.
إن إيقاف الآليات على الطرقات بحجة منع التهريب ومصادرة أموال الناس فيه أكل لأموال الناس بالباطل ويجعل من شاء يعتدي على من شاء ويفتح بابا لأكل أموال الآخرين بغير حق ولا يعالج الوضع ولا يصلح الحال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم).
إن هذه الممارسات ستؤدي وأدت إلى امتناع الشركات والمؤسسات عن تزويد عكار بالبضائع والتموينات خوفا من مصادرتها من قبل قطاع الطريق ولذلك لا تقتلوا عكار مرتين.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:05 | 2021-06-24
10:56 | 2021-06-24
10:50 | 2021-06-24
10:41 | 2021-06-24
10:25 | 2021-06-24
09:46 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website