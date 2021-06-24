لبنان

لا تسلكوا وادي شحرور العليا والسفلى خلال هذه الايام والاوقات.. إليكم السبب

Lebanon 24
24-06-2021 | 08:45
A-
A+
Doc-P-836370-637601465579988864.jpeg
Doc-P-836370-637601465579988864.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي:

يُقام يوم الأحد 27-6-2021 من الساعة 6.00 لغاية الساعة 18.00 سباق "تسلق الهضبة الأوّل" في بلدتي وادي شحرور (العليا والسفلى)، كما ستقام تجارب السباق يوم الجمعة 25-6-2021 اعتباراً من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 18.00.

لذلك سيتم منع وقوف ومرور السيارات على الطرقات الدّاخلية للبلدة، في الأوقات والتواريخ المذكورة أعلاه.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير حفاظاً على السلامة العامة، ومنعاً للازدحام.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:05 | 2021-06-24
10:56 | 2021-06-24
10:50 | 2021-06-24
10:41 | 2021-06-24
10:25 | 2021-06-24
09:46 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website