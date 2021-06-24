لا تسلكوا وادي شحرور العليا والسفلى خلال هذه الايام والاوقات.. إليكم السبب

صـدر عـن المديريـة العامـة لقـوى الأمـن الداخلـي ـ شعبـة العلاقـات العامة مـا يلـي:يُقام يوم الأحد 27-6-2021 من الساعة 6.00 لغاية الساعة 18.00 سباق "تسلق الهضبة الأوّل" في بلدتي وادي شحرور (العليا والسفلى)، كما ستقام تجارب السباق يوم الجمعة 25-6-2021 اعتباراً من الساعة 6.00 ولغاية الساعة 18.00.لذلك سيتم منع وقوف ومرور السيارات على الطرقات الدّاخلية للبلدة، في الأوقات والتواريخ المذكورة أعلاه.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير حفاظاً على السلامة العامة، ومنعاً للازدحام.