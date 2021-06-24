لبنان

بركة رسولية من البابا فرنسيس... ويوم للسلام في الشرق

Lebanon 24
24-06-2021 | 08:22
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يحتفل بطاركة الشرق الكاثوليك يوم الأحد المقبل بالقداس الالهي ضمن فعالية "يوم السلام في الشرق" التي أطلقتها اللجنة الاسقفية "عدالة وسلام"، الذي سيتم خلاله تكريس الشرق "للعائلة المقدسة".

وللمناسبة وجّه البابا فرنسيس رسالة الى البطاركة منح فيها بركته الرسولية الى الذين سيشاركون في الاحتفال والى كل الذين سيتابعونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، طالبا منهم الصلاة على نيته.

وفي التالي نص رسالة البابا كاملا كما وزعه المركز الكاثوليكي للاعلام:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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