مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي هذا الخبر

نفى مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية خبرا ورد في أحد المواقع الاخبارية ادعى "استياء الرئيس عون من امتناع الرئيس دياب عن التوقيع على الاقراض من مصرف لبنان"، ويؤكد ان التعاون قائم بين الرئيسين على كل ما يحقق مصلحة لبنان واللبنانيين لاسيما في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.