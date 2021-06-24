جريحان في حادث سير في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ان فريقا من الصليب الاحمر اللبناني يعمل على اسعاف جريحين جراء تعرضهم لحادث صدم من قبل سيارة اثناء ركوبهم دراجة نارية على طريق المئتين في طرابلس