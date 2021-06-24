لبنان

جريحان في حادث سير في طرابلس

Lebanon 24
24-06-2021 | 09:05
A-
A+
Doc-P-836380-637601482316675038.jpg
Doc-P-836380-637601482316675038.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" عن ان فريقا من الصليب الاحمر اللبناني يعمل على اسعاف جريحين جراء تعرضهم لحادث صدم من قبل سيارة اثناء ركوبهم دراجة نارية على طريق المئتين في  طرابلس
 
مواضيع ذات صلة
جريح بحادث سير في طرابلس (صور)
lebanon 24
24/06/2021 18:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
في طرابلس... هذا ما حصل بعد حادث سير (صور)
lebanon 24
24/06/2021 18:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح بحادث سير على طريق الضنية طرابلس
lebanon 24
24/06/2021 18:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24
قطع اوتوستراد طرابلس - القلمون بالدراجات النارية والسيارات
lebanon 24
24/06/2021 18:21:32 Lebanon 24 Lebanon 24

طرابلس

حادث سير

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:05 | 2021-06-24
10:56 | 2021-06-24
10:50 | 2021-06-24
10:41 | 2021-06-24
10:25 | 2021-06-24
09:46 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website