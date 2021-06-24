لبنان

قائد الجيش تناول مع السفير التشيكي لدى لبنان علاقات التعاون بين جيشي البلدين

Lebanon 24
24-06-2021 | 09:32
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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير التشيكي لدى لبنان السيد Jiri DOLEZEL يرافقه الملحق العسكري العقيد Milos OULEHA، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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قائد الجيش

اليرزة

لبنان

تشيكيا

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