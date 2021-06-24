27
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
27
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
قائد الجيش تناول مع السفير التشيكي لدى لبنان علاقات التعاون بين جيشي البلدين
Lebanon 24
24-06-2021
|
09:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير التشيكي لدى لبنان السيد Jiri DOLEZEL يرافقه الملحق العسكري العقيد Milos OULEHA، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش استقبل الملحق العسكري النمساوي في لبنان في زيارة وداعية
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل الملحق العسكري النمساوي في لبنان في زيارة وداعية
24/06/2021 18:21:47
24/06/2021 18:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش: نؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وارادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة
Lebanon 24
قائد الجيش: نؤمن بأننا سنجتاز هذه المرحلة الصعبة والدقيقة بفضل عزيمة جنودنا وارادتهم وبدعم اللبنانيين والدول الصديقة
24/06/2021 18:21:47
24/06/2021 18:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش: أحذّر من ان استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً الى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية
Lebanon 24
قائد الجيش: أحذّر من ان استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان سيؤدي حتماً الى انهيار المؤسسات ومن ضمنها المؤسسة العسكرية
24/06/2021 18:21:47
24/06/2021 18:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش: لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة والجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته
Lebanon 24
قائد الجيش: لبنان يواجه أزمة اقتصادية غير مسبوقة والجيش يحظى بدعمٍ وثقة محلية ودولية لذا تزداد الحاجة اليوم أكثر الى دعمه ومساندته
24/06/2021 18:21:47
24/06/2021 18:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش
اليرزة
لبنان
تشيكيا
تابع
الأكثر قراءة
بعدما فقد زوجته وبناته بحادث السعديات.. مشاهد مؤثرة لوصول "الأب المفجوع" إلى بيروت (فيديو)
Lebanon 24
بعدما فقد زوجته وبناته بحادث السعديات.. مشاهد مؤثرة لوصول "الأب المفجوع" إلى بيروت (فيديو)
01:41 | 2021-06-24
24/06/2021 01:41:20
Lebanon 24
Lebanon 24
للنساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل...اقرأن هذا الخبر
Lebanon 24
للنساء اللاتي يتناولن حبوب منع الحمل...اقرأن هذا الخبر
14:00 | 2021-06-23
23/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي ساحرة بفستان زهري قصير وتعلّق: "لو كنت قطة حلوة" (صورة)
Lebanon 24
هيفا وهبي ساحرة بفستان زهري قصير وتعلّق: "لو كنت قطة حلوة" (صورة)
02:00 | 2021-06-24
24/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار يواصل ارتفاعه.. هكذا افتتح اليوم في السوق الموازية
02:46 | 2021-06-24
24/06/2021 02:46:35
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يواصل ارتفاعه
13:46 | 2021-06-23
23/06/2021 01:46:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:05 | 2021-06-24
وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان
10:56 | 2021-06-24
ماراتون "فايزر" غدا والسبت.. إليكم الاعمار المستهدفة
10:50 | 2021-06-24
أصحاب المولدات الخاصة: تقديم قائد الجيش 8 ملايين ليتر مازوت من مخزون الجيش خطوة جبارة
10:41 | 2021-06-24
كورونا لبنان.. ما جديد أرقام الاصابات اليومية وحالات الوفاة؟
10:25 | 2021-06-24
تجمع الاطباء: لخوض الانتخابات بلائحة معارضة مستقلة
09:46 | 2021-06-24
جمعة: المطلوب اليوم العمل لمنع سقوط البلد
فيديو
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
هذا ما فعله مذيع أخبار مباشرة على الهواء! (فيديو)
09:00 | 2021-06-24
24/06/2021 18:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
Lebanon 24
ردّ فعل فيل بعدما عضّه تمساح في خرطومه! (فيديو)
08:00 | 2021-06-24
24/06/2021 18:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عندما داهم إعصار التنين الطيار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
Lebanon 24
عندما داهم إعصار التنين الطيار.. شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
05:00 | 2021-06-24
24/06/2021 18:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact