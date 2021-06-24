قائد الجيش تناول مع السفير التشيكي لدى لبنان علاقات التعاون بين جيشي البلدين

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، السفير التشيكي لدى لبنان السيد Jiri DOLEZEL يرافقه الملحق العسكري العقيد Milos OULEHA، وتناول البحث علاقات التعاون بين جيشي البلدين.

