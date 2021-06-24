لبنان

جمعة: المطلوب اليوم العمل لمنع سقوط البلد

Lebanon 24
24-06-2021 | 09:46
A-
A+
Doc-P-836386-637601500023049112.jpg
Doc-P-836386-637601500023049112.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة خلال لقاء سياسي أقيم في بئر حسن: "نعيش أزمات شديدة نتيجة فساد مستشر مترافق مع سياسات خاطئة جدا في إدارة شؤون البلد أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، وما نعيشه هو الآثار السلبية الناتجة عن تراكمات هذه السياسات، وليست وليدة الساعة. لذا المواجهة قاسية جدا ومعقدة، لأنها تقتضي العمل على جبهتين متزامنتين إحداهما أكثر إلحاحا من الأخرى".

أضاف: "ما نحن فيه اليوم يتطلب العمل على منع تفشي الآثار السلبية أكثر ومنع سقوط البلد وهو من أخطر ما نقوم به الآن، والأمر ليس سهلا، ويتطلب الكثير من الرعاية والدقة لإيجاد الآليات التي تجمع ما بين خطط إنقاذ البلد وما بين معالجة الأمور الطارئة والملحة المتعلقة بالأمور الحياتية المعيشية للناس".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:05 | 2021-06-24
10:56 | 2021-06-24
10:50 | 2021-06-24
10:41 | 2021-06-24
10:25 | 2021-06-24
09:32 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website