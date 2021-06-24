جمعة: المطلوب اليوم العمل لمنع سقوط البلد

قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أنور جمعة خلال لقاء سياسي أقيم في بئر حسن: "نعيش أزمات شديدة نتيجة فساد مستشر مترافق مع سياسات خاطئة جدا في إدارة شؤون البلد أوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، وما نعيشه هو الآثار السلبية الناتجة عن تراكمات هذه السياسات، وليست وليدة الساعة. لذا المواجهة قاسية جدا ومعقدة، لأنها تقتضي العمل على جبهتين متزامنتين إحداهما أكثر إلحاحا من الأخرى".أضاف: "ما نحن فيه اليوم يتطلب العمل على منع تفشي الآثار السلبية أكثر ومنع سقوط البلد وهو من أخطر ما نقوم به الآن، والأمر ليس سهلا، ويتطلب الكثير من الرعاية والدقة لإيجاد الآليات التي تجمع ما بين خطط إنقاذ البلد وما بين معالجة الأمور الطارئة والملحة المتعلقة بالأمور الحياتية المعيشية للناس".