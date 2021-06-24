لبنان

تجمع الاطباء: لخوض الانتخابات بلائحة معارضة مستقلة

Lebanon 24
24-06-2021 | 10:25
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 دعت اللجنة النقابية في قطاع الأطباء المركزي في "تجمع الاطباء في لبنان" - القطاع النقابي الطبي في "التجمع الوطني الديموقراطي في لبنان"، الى قيام "تيار نقابي طبي مستقل، لخوض الاستحقاق الانتخابي المقبل، بلائحة مستقلة تضم جميع الناشطين الوطنيين والديموقراطيين والنقابيين المستقلين، على اساس البرنامج المطلبي الواضح والقرار النقابي المستقل".

وأعلنت اللجنة أن "التجمع قرر خوض هذه الانتخابات، من الموقع الوطني الديموقراطي المعارض المستقل، العابر للطوائف والمذاهب، مع كل الزملاء الناشطين نقابيا والقوى النقابية الديموقراطية والمستقلة، على قاعدة تغليب مصلحة النقابة والطبيب على المصالح الطائفية والمذهبية والفئوية السياسية الحزبية الضيقة".

ودعا التجمع "الاعضاء والاصدقاء والمناصرين وجميع الزملاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، الى المشاركة الواسعة والفاعلة في الاستحقاق الانتخابي المقبل، عندما يسمح الوضع الصحي، والاجراءات الوقائية ضد جائحة الكورونا بذلك، وهذا الأمر يتطلب تلقيح العدد الأكبر من الزملاء، ليتسنى لهم الانتخاب، بطريقة صحية آمنة".

وتمنى على مجلس نقابة الاطباء في بيروت "متابعة مسألة الاسراع في تلقيح الأطباء، لأنهم يقفون في الخط الأمامي بمواجهة هذا الوباء الخطير، من خلال معالجتهم للمرضى".
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