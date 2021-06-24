كورونا لبنان.. ما جديد أرقام الاصابات اليومية وحالات الوفاة؟

أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 137 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان، رفعت إجمالي الحالات المثبتة إلى 544002.

كذلك، سُجلت 3 حالات وفاة جديدة، رفعت الاجمالي إلى 7835.