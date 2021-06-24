ماراتون "فايزر" غدا والسبت.. إليكم الاعمار المستهدفة

اعلنت وزارة الصحة العامة في بيان، عن "تنظيم "ماراتون فايزر" الجمعة والسبت في 25 و26 حزيران لمواليد 1971 وما دون (ممن يبلغون خمسين عاما وما فوق)، في مختلف مراكز التلقيح المعتمدة للقاح "فايزر" في كل المحافظات اللبنانية".وذكرت الوزارة بأهمية "التسجيل المسبق على منصة COVAX الرسمية".