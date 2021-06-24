لبنان

وقفة احتجاجية امام مصرف لبنان

Lebanon 24
24-06-2021 | 11:05
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 نظمت مجموعة من المحتجين وقفة أمام مصرف لبنان، في ظل اجراءات أمنية مشددة، منددين بالسياسة المالية والاقتصادية المتبعة، التي أدت الى الانهيار وتردي الاوضاع الاجتماعية على مختلف الصعد.

وبعدم أنهى المحتجون الوقفة ساروا في تظاهرة باتجاه الشارع الرئيسي في منطقة الحمرا.
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