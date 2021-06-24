ابو فاعور: المطلوب حكومة فورا

غرد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور عبر "تويتر": "مع التقدير للجهود التي تبذل، كل الاجتماعات التي تعقد والإجراءات الترقيعية والاستنسابية من مصرف لبنان والوزارات المعنية واستنسابيتها والنقاشات الخيالية في مجلس النواب عن البطاقة التمويلية الموعودة، كلها إجراءات لا تغني ولا تسمن من جوع. المطلوب تشكيل حكومة فورا والتوقف عن المكايدة السياسية والمناورات والاعيب التحدي وصراع النفوذ الذي يجري بين علية القوم من المعنيين بتشكيل الحكومة".