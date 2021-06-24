لبنان

الاحتجاجات تعود الى الشارع... إليكم الطرقات المقطوعة

Lebanon 24
24-06-2021 | 21:42
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قطع عدد من المحتجين مساء اليوم عدداً من الطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
ومن الطرقات المقطوعة:
في الجنوب: 
- شارع مصرف لبنان في صيدا
- تقاطع ايليا في صيدا
- ساحة الشهداء 
- دوار العربي بصيدا
في بيروت: 
- طريق المدينة الرياضية
- السفارة الكويتية
- عند تمثال عبد الناصر في عين المريسة
-  طريق الجناح عند آخر نزلة السلطان ابراهيم 
- طريق قصقص
 
في المتن وكسروان:
- جسر جل الديب
- أوتوستراد يسوع الملك قرب نفق نهر الكلب
 
في طرابلس:
- ساحة النور
- اوتوستراد الضنيه نقطه الفوار
 
كما أعادت القوى الأمنية فتح اوتوستراد زوق مصبح
 
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