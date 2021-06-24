الاحتجاجات تعود الى الشارع... اليكم الطرقات المقطوعة

قطع عدد من المحتجين مساء اليوم عدداً من الطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.
ومن الطرقات المقطوعة:
في الجنوب:
- شارع مصرف لبنان في صيدا
- تقاطع ايليا في صيدا
- ساحة الشهداء
- دوار العربي بصيدا
-
في بيروت:
- طريق المدينة الرياضية
- السفارة الكويتية
- عند تمثال عبد الناصر في عين المريسة
- طريق الجناح عند آخر نزلة السلطان ابراهيم
- طريق قصقص
في المتن وكسروان:
- جسر جل الديب
- أوتوستراد يسوع الملك قرب نفق نهر الكلب
في طرابلس:
- ساحة النور
- اوتوستراد الضنيه نقطه الفوار
كما أعادت القوى الأمنية فتح اوتوستراد زوق مصبح