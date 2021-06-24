الاحتجاجات تعود الى الشارع... اليكم الطرقات المقطوعة

قطع عدد من المحتجين مساء اليوم عدداً من الطرقات احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

ومن الطرقات المقطوعة:

في الجنوب:

- شارع مصرف لبنان في صيدا

- تقاطع ايليا في صيدا

- ساحة الشهداء

- دوار العربي بصيدا

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في بيروت:

- طريق المدينة الرياضية

- السفارة الكويتية

- عند تمثال عبد الناصر في عين المريسة

- طريق الجناح عند آخر نزلة السلطان ابراهيم

- طريق قصقص

في المتن وكسروان:

- جسر جل الديب

- أوتوستراد يسوع الملك قرب نفق نهر الكلب

في طرابلس:

- ساحة النور

- اوتوستراد الضنيه نقطه الفوار