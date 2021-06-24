لبنان

"حزب الله" و"أمل" لجمهورهما: لعدم الدخول في سجالات على مواقع التواصل

Lebanon 24
24-06-2021 | 18:11
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عقد اجتماع تنسيقي بين المسؤولين عن التواصل الاجتماعي في "حزب الله" وحركة "أمل"، بتوجيه من رئيس مجلس النواب  نبيه بري والأمين العام ل "حزب الله" السيد حسن نصرالله.

 وجاء في بيان مشترك "حيث أن المرحلة الصعبة التي يمر بها بلدنا تتطلب المزيد من الحرص والوعي وحماية لظهر المقاومة التي تجمعنا، وفي الوقت الذي يسعى به الأعداء أو المصطادون في الماء العكر لنشر الفتن وكسر وحدتنا، تمنى المجتمعون على جميع الناشطين من جمهور المقاومة في الحركة والحزب على مواقع التواصل الاجتماعي الالتزام بأعلى درجات الانضباط والتحلي بروح الأخوّة ونبذ التفرقة والتعاون لما فيه مصلحة الثنائي الوطني".

وأضاف البيان: "في ظل الأزمة التي تعصف بلبنان واحتقان النفوس إزاء تدهور الوضع الاقتصادي، أهاب الطرفان بالناشطين عدم الدخول في أي سجالات على مواقع التواصل الاجتماعي مما لا ينتج عنه الا خلافات عقيمة تؤدي الى الانقسام والتشرذم بين الاخوة في البيت الواحد".
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