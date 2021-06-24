لبنان

خبر "غير دقيق" يتعلق ببري وبهية الحريري

Lebanon 24
24-06-2021 | 12:36
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تعليقًا على ما يتم تناقله من أنه نتيجة التواصل بين النائب بهية الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري قد جرى تأمين ٣٥٠ ألف ليتر من مادة المازوت من منشات الزهراني أكدت مصادر عين التينة بأن الخبر غير دقيق.
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نبيه بري

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