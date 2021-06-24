لبنان

شاب لبناني جثة داخل منزله في نيجيريا

Lebanon 24
24-06-2021 | 19:43
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تم العثور على الشاب بشير عبيد جثة داخل منزله في نيجيريا.
 
وأشارت المعلومات إلى أن عبيد من بلدة كفرحزير قضاء الكورة شمال لبنان، ولم تعرف حتى اللحظة أسباب الوفاة.
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