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لبنان
شاب لبناني جثة داخل منزله في نيجيريا
Lebanon 24
24-06-2021
|
19:43
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تم العثور على الشاب بشير عبيد جثة داخل منزله في نيجيريا.
وأشارت المعلومات إلى أن عبيد من بلدة كفرحزير قضاء الكورة شمال لبنان، ولم تعرف حتى اللحظة أسباب الوفاة.
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