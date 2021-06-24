شاب لبناني جثة داخل منزله في نيجيريا

تم العثور على الشاب بشير عبيد جثة داخل منزله في نيجيريا.

وأشارت المعلومات إلى أن عبيد من بلدة كفرحزير قضاء الكورة شمال لبنان، ولم تعرف حتى اللحظة أسباب الوفاة.