لبنان

خبر مفبرك يطال الأمن العام... وهذه الحقيقة

Lebanon 24
24-06-2021 | 19:56
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صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
تتداول بعض المواقع الإلكترونية ومجموعات إخبارية على تطبيق واتساب خبراً  مفبركاً حول قيام دورية للأمن العام بمداهمة إحدى محطات المحروقات في بلدة الشهابية _ قضاء صور لتخزينها كمية كبيرة من مادة البنزين وقد تم منعها من إتمام عملها من قبل أحد الاحزاب في المنطقة المذكورة.
يهم المديرية العامة للأمن العام أن توضح بأن دورية من شعبة معلومات الجنوب في الأمن العام قامت بالكشف على المحطة وقد تبين بأنها تبيع البنزين بشكل يومي بالتنسيق مع عناصر بلدية الشهابية.
لذا إقتضى التوضيح.
 
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