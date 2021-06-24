توضيح لشركة الأغذية والأدوية FDC عن "تهريب" بضائع إلى سوريا: عمل غوغائي أدى إلى حرمان مئات الأطفال الحليب

صدر عن شركة الأغذية والأدوية FDC البيان الآتي:

تناولت وسائل الإعلام، صباح يوم الخميس الواقع في 24 حزيران 2021، خبراً مفاده اعتراض بعض الأشخاص سيارة فان محملة بعدة مواد استهلاكية، لا سيَما حليب الأطفال. كما زعم هؤلاء الأشخاص، أنَ الفان كان بصدد تهريب تلك البضائع إلى سوريا.يهمّ شركة الأغذية والأدوية FDC صاحبة الفان المذكور وحمولته توضيح ما يلي:أولاً، إنَ خبر "التهريب" أعلاه هو عارٍ من الصحَة جملةً وتفصيلاً ويندرج من دون شكّ في إطار تبرير التعدّي الحاصل على الفان.ثانياً، إنَ هذه البضائع، والتي تحتوي على حوالي الـ 500 علبة حليب للأطفال، بالإضافة إلى مواد استهلاكية أخرى (حفاضات، معجون أسنان...)، كانت معدَة للتسليم إلى ما يقارب الثلاثين صيدلية في منطقة عكار.ثالثاً، إن شركة الأغذية و الأدوية FDC التي دأبت منذ حوالي نصف قرن على تسويق وتوزيع الأدوية والمنتجات الاستهلاكية ملتزمة بالقوانين والأصول المرعيّة، قد ثابرت على توزيع حليب الأطفال، وذلك رغم كل التحديات والصعاب، وقد قامت خلال النصف الأول من العام الحالي بتزويد مئات الأطنان إلى ما يقارب الـ 3,000 صيدلية.إنَ هذا العمل الغوغائي الذي تعرّضت له الشركة، قد أدَى إلى حرمان مئات الأطفال من الحليب، كما أنَه قد يؤثر سلباً على عملية توزيع المواد الإستهلاكية.على ضوء هذه الحادثة، تهيب شركة الأغذية والأدوية FDC بكافة السلطات المعنيّة والمسؤولين اتخاذ التدابير اللازمة عاجلاً، لدرء المخاطر التي نجمت وقد تنجم عن حوادث مماثلة، وتمكين الشركات من الاستمرار بالقيام بمهامها.