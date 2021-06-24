جنبلاط عرض الأوضاع مع منسقة الأمم المتحدة والسفير الصيني

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، مساء اليوم، في كليمنصو، منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان جوانا فرونتسكا، وتم عرض مختلف الأوضاع في لبنان والمنطقة.



كما استقبل جنبلاط السفير الصيني تشيان مينجيان وعرض معه آخر المستجدات السياسية.