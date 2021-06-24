في صيدا...توجهوا نحو مصرف لبنان وهذا ما فعلوه

توجه محتجون إلى مصرف لبنان في صيدا حيث نفذوا وقفة احتجاجية وقاموا برشقه بالحجارة، وسط هتافات منددة ب"السياسات المصرفية والمالية". كما أضرموا النيران بالإطارات عند مدخله احتجاجًا.