لبنان

في صيدا...توجهوا نحو مصرف لبنان وهذا ما فعلوه

Lebanon 24
24-06-2021 | 20:46
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توجه محتجون إلى مصرف لبنان في صيدا حيث نفذوا وقفة احتجاجية وقاموا برشقه بالحجارة، وسط هتافات منددة ب"السياسات المصرفية والمالية". كما أضرموا النيران بالإطارات عند مدخله احتجاجًا.
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