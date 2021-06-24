بعد إشكال بلدة ديردلوم...هذا ما أوضحه الحزب القومي

صدر عن الحزب القومي البيان التوضيحي التالي حول اشكال ديردلوم:"تتداول وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده عن اشتباكات بالأسلحة الحربية على مفرق بلدة ديردلوم مع اهالي بلدة فنيدق..يهم منفذية عكار في الحزب السوري القومي الاجتماعي أن يوضح انه لا علاقة للحزب القومي بالاشكال الحاصل لا من قريب و لا من بعيد.و تضع منفذية عكار في القومي الاخبار المتداولة من بعض وسائل الاعلام المأجورة والتي تنشر اخبار كاذبة ومشبوهة تستهدف الفتنة وضرب السلم الاهلي بين القرى المجاورة عبر زج اسم الحزب القومي بل تدخل الحزب عبر قطع طريق الحصنية و تحويل السير الى الطرق الفرعية لتأمين سلامة المواطنين.ونقول لهذه الاقلام السوداء لن تنالوا مرادكم و لن تنالوا من الحزب القومي فهو أكبر منكم ومن مؤامراتكم .الحزب القومي لا يؤول جهدا في متابعة شؤون وهموم المواطنين في مساعيه لتأمين قدر الامكان من الاحتياجات اللازمة، وسنحاسب بالاطر القانونية المناسبة لكل مفبرك و مساهم وناشر للاخبار المسيئة للحزب".