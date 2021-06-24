لبنان

تعب شديد يصيب مرجعًا بارزًا

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-06-2021 | 13:54
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أفادت معلومات أن مرجعًا بارزًا بدا عليه التعب الشديد خلال أحد الاجتماعات ما اضطر المقربين منه إلى متابعة النقاش جانبيًّا لفترة من الوقت.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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