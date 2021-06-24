توضيح لمكتب مخزومي حول ما جرى في مدرسة أبو بكر الصديق

صدر عن المكتب الإعلامي للنائب فؤاد مخزومي البيان الآتي: "جرت محاولة اقتحام من قبل بعض المتظاهرين لمدرسة أبو بكر الصديق الابتدائية التابعة لجمعية المقاصد في منطقة الحمرا، حيث كان هناك حفل تخرج تشارك فيه رئيسة مؤسسة مخزومي السيدة مي مخزومي بصفتها عضو محلس أمناء جمعية المقاصد. وقد قام رجل الأمن الخاص بمنع دخول المتظاهرين، خصوصا أن الموجودين هم من الأطفال وأهاليهم. يؤسفنا أن الأمور تطورت على نحو لا نرضى به، بخاصة أن المعنيين هم من الثوار الذين ندعم مسيرتهم التغييرية، وسوف يجري التحقيق لمعرفة الأسباب التي كانت وراء ما حدث".