لبنان

بهية الحريري لقائد الجيش: شكرًا على تأمين المازوت لصيدا والجوار

Lebanon 24
24-06-2021 | 21:14
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أجرت النائب بهية الحريري اتصالاً هاتفياً بقائد الجيش العماد جوزيف عون شكرته فيه على تأمين مادة المازوت لمدينة صيدا والجوار ولكل المناطق اللبنانية من الإحتياطي الاستراتيجي للجيش معتبرة أن هذا "ليس بغريب على الجيش وقيادته، هذه المؤسسة الوطنية التي تؤكد يوماً بعد يوم على انها الحافظة والضامنة للإستقرار بكل أشكاله".

وأثنت الحريري على "مبادرة العماد عون على هذا المستوى التي تطال جميع اللبنانيين في جميع المناطق دون استثناء، مساهمة منه في الحد من وطأة الأزمات الراهنة، نظرًا لكون المازوت يعتبر مادة حيوية في تسيير أمورهم الحياتية اليومية وعمل القطاعات الأساسية الناظمة لها".

وتبلغت الحريري من العماد عون أن هذا أقل ما يمكن أن تقدمه المؤسسة العسكرية الجاهزة دومًا لتقديم ما هو أغلى وأثمن لحفظ الاستقرار الوطني وحفظ لبنان.
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