الاحتجاجات في صيدا...هذه هي التطورات

قام عدد من المحتجين ليلًا بقطع الطريق عند الواجهة البحرية لمدينة صبدا مقابل مرفأ صيدا الجديد بحاويات النفايات وأضرموا النيران فيها احتجاجًا على تردي الوضعين الاقتصادي والمعيشي.

وعلى الأثر تدخل وعمل على فتح الطريق.توازيًا، قام الجيش بفتح الطرقات التي تم قطعها خلال التحركات التي شهدتها المدينة ليلًا وتم خلالها قطع الطرقات الرئيسية والفرعية بالاطارات المطاطية المشتعلة وحاويات النفايات عند: ساحة الشهداء، ساحة النجمة، شارع رياض الصلح، مقابل مصرف لبنان وأمام شركة الكهرباء، إضافة إلى عدد من الطرقات الداخلية وفي الأحياء.