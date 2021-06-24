لبنان

رمى قنبلة مضيئة في منطقة الميناء وهذا ما تسببت به

Lebanon 24
24-06-2021 | 22:24
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قام مجهول برمي قنبلة مضيئة في سماء منطقة الميناء لتسقط لاحقاً داخل أرض محاذية للملعب البلدي التابع لبلدية الميناء وتتسبب بحريق قصب وأعشاب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضر فوج إطفاء طرابلس إلى المكان حيث تمت السيطرة على الحريق قبل تمدده.
 
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