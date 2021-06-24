رمى قنبلة مضيئة في منطقة الميناء وهذا ما تسببت به

قام مجهول برمي قنبلة مضيئة في سماء منطقة الميناء لتسقط لاحقاً داخل أرض محاذية للملعب البلدي التابع لبلدية الميناء وتتسبب بحريق قصب وأعشاب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وعلى الفور حضر فوج إطفاء طرابلس إلى المكان حيث تمت السيطرة على الحريق قبل تمدده.