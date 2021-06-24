لبنان

مستشفى البتول: أبواب فايزر في مبنى اتحاد بلديات الهرمل ستفتح مجددًا في هذا التاريخ

Lebanon 24
24-06-2021 | 22:39
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أعلن مستشفى البتول أن "أبواب مركز فايزر في مبنى إتحاد بلديات الهرمل ستفتح مجددا في ماراتون آخر ليومين، بتاريخ 25 و 26 من الجاري (الجمعة والسبت)، لمن هم بعمر 50 سنة وما فوق".
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مستشفى البتول

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