مستشفى البتول: أبواب فايزر في مبنى اتحاد بلديات الهرمل ستفتح مجددًا في هذا التاريخ

أعلن مستشفى البتول أن "أبواب مركز فايزر في مبنى إتحاد بلديات الهرمل ستفتح مجددا في ماراتون آخر ليومين، بتاريخ 25 و 26 من الجاري (الجمعة والسبت)، لمن هم بعمر 50 سنة وما فوق".