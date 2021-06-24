ريما الرحباني "تضج الدني" بسيلفي لها مع فيروز...هكذا بدت

نشرت ريما الرحباني صورة سيلفي مع والدتها فيروز على موقع فيسبوك وقد علقت عليها كاتبة: سيلفي والماضي خلفي.

وتفاعل المتابعون بشكل كبيرعلى الصورة متمنيين العمر الطويل لفيروز.