لبنان

ريما الرحباني "تضج الدني" بسيلفي لها مع فيروز...هكذا بدت

Lebanon 24
24-06-2021 | 16:03
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نشرت ريما الرحباني صورة سيلفي مع والدتها فيروز على موقع فيسبوك وقد علقت عليها كاتبة: سيلفي والماضي خلفي.
 
وتفاعل المتابعون بشكل كبيرعلى الصورة متمنيين العمر الطويل لفيروز.
 
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فروز

ريما الرحباني

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