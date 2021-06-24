لبنان

البعريني: الحريري لن يعتذر

Lebanon 24
24-06-2021 | 16:15
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أعلن عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني أن الكتلة لم تتبلغ أي إشارة إيجابية عن لقاءات "حزب الله" برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وعن اعتذار الحريري قال البعريني في حديث صحافي: "فكرة الاعتذار كانت واردة جدًّا... ولكن الحريري في ظل هذه الأجواء واستجابة لنداء الشارع السني لن يعتذر ولن يتراجع، والمطلوب من الفريق الآخر المعطل أن يتراجع وأن يقلع عن وضع الشروط التعجيزية والتمسك بالثلث المعطل".

ورأى البعريني أن "مبادرة بري مستمرة وأن "حزب الله في هذا التوجه ويريد تشكيل حكومة اليوم قبل غد، وحزب الله... يعرف البير وغطاه".
المصدر: الوكالة الوطنية
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