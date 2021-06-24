لبنان

حرص

Lebanon 24
24-06-2021 | 17:05
A-
A+
Doc-P-836475-637601766312276330.jpg
Doc-P-836475-637601766312276330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحرص جهة سياسية لمعرفة موقف كتلة من نائب حليف، لجهة وقوفه إلى جانب مرجع على خلاف حاد مع الجهة المعنية، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
مواضيع ذات صلة
هاشم: موقف كتلة التنمية والتحرير ثابت من التدقيق الجنائي والحل تشكيل الحكومة
lebanon 24
25/06/2021 05:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إشكال كبير داخل كتلة قوية
lebanon 24
25/06/2021 05:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24
خطوة باسيل زادت التعقيدات الحكومية ونصر الله "يحسم الموقف" غداً
lebanon 24
25/06/2021 05:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24
جولة الصباح الاخبارية: الانهيارات تتوالى فصولاً... ترقب لموقف نصرالله الحكومي واجتماع بعبدا
lebanon 24
25/06/2021 05:22:39 Lebanon 24 Lebanon 24

موقف

كتلة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:41 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:00 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:43 | 2021-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
21:19 | 2021-06-24
21:16 | 2021-06-24
21:15 | 2021-06-24
21:13 | 2021-06-24
21:12 | 2021-06-24
21:11 | 2021-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website