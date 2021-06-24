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لبنان
الإتيان بالبنزين من دولة إقليمية نافذة
Lebanon 24
24-06-2021
|
17:15
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بات بحكم المؤكد أن حزباً بارزاً، بات قاب قوسين أو أدنى من الإتيان بالبنزين من دولة إقليمية نافذة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر:
اللواء
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