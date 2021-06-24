اجتماع غداً لترتيب البيت الدرزي

يأتي اللقاء الذي سينعقد غدا السبت في خلدة، بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ورئيس الحزب الديموقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان، ورئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، استكمالا لزيارتي كل من ارسلان ووهاب الأخيرتين إلى دارة جنبلاط في كليمنصو في سياق المسار الحواري الذي انطلق عقب حوادث الشويفات وقبرشمون والجاهلية الأمنية وتداعياتها على مستوى طائفة الموحدين الدروز ومنطقة الجبل، من أجل تدارس خطورة المرحلة الراهنة على المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمالية من جهة، والبحث عن مخارج للاستحقاقات المقبلة على مستوى الطائفة وأبرزها مشيخة العقل مع قرب انتهاء ولاية شيخ العقل نعيم حسن الخريف المقبل والمجلس المذهبي والأوقاف من جهة ثانية.وقد أجمع المعنيون في اللقاء لـ "الأنباء" الكويتية على أهميته والانفتاح على جميع الصيغ المناسبة، بغية الوصول الى تفاهمات حيال القضايا المطروحة، والتي ستنال بركة المراجع الروحية التي سبق وحضت على مثل لقاءات كهذه للوصول الى نتائج إيجابية.