العريضي ل"الأنباء" الكويتية: منفتحون على كل القضايا الخلافية بروح من التفاهم

تمنّى الوزير والنائب السابق غازي العريضي لـ "الأنباء" الكويتية ان "يشكل لقاء السبت محطة لمعالجة ذيول المشاكل التي حصلت في الشويفات وقبرشمون- البساتين والجاهلية، لخلق مناخ من الاستقرار داخل الطائفة، والتعاون لمواجهة تحديات المرحلة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمالية التي تطول اللبنانيين عموما"، مؤكدا الانفتاح على كل القضايا الخلافية بروح من التفاهم".